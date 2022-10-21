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Çin'de ÇKP Kongresi, Şi'nin üçüncü iktidar döneminin yolunu açacak

Çin Komünist Partisi’nin beş yılda bir yapılan kongresi devam ediyor. Delegelerin Şi Cinping’i yeniden seçmesi bekleniyor. Pekin’deki AA Muhabiri Emre Aytekin ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 21.10.2022
Çin'de ÇKP Kongresi, Şi'nin üçüncü iktidar döneminin yolunu açacak

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