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Çin-Rusya zirvesi dünyaya hangi mesajı verdi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Çin-Rusya zirvesi dünyaya hangi mesajı verdi?

Ankara

Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri Çin’in Rusya’ya uzak durması sürekli tartışılıyordu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü kez devlet başkanı olur olmaz gittiği Moskova’da hangi mesajları verdi?
Anadolu Ajansı Pekin Muhabiri Emre Aytekin ile konuştuk.

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