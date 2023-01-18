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Çin’in nüfusu 60 yıl sonra düşüşe geçti, sebep Kovid-19 mu?

Çin’de nüfus artış hızı epeydir yavaşlıyordu ama 2022 istatistikleri sürpriz bir sonuç çıkardı. Ülke nüfusu 1961’den beri ilk kez azaldı. Peki sebep olarak ne gösteriliyor? Pekin’deki AA Muhabiri Emre Aytekin ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 18.01.2023
Çin’in nüfusu 60 yıl sonra düşüşe geçti, sebep Kovid-19 mu?

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