Çin’in Doğu Akdeniz’deki güvensiz limanı İsrail
İsrail ile Çin arasında ekonomik temellere oturtulmuş, kazan-kazan prensibine dayalı bir etkileşimle 1990'lı yıllardan itibaren hızla gelişen ilişkiler, taraflar açısından umut verici görünse de ilişkilerin akıbeti ABD'nin tavrına bağlı olacak.
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