Çin’in Afganistan’daki varlığı her geçen gün daha belirgin hale geliyor
ABD Afganistan’dan çekilmeye hazırlanırken, büyük oyunun önceki aşamalarında yeri olmayan yeni güçler, bu ülkede belirleyici bir rol almaya hazırlanıyorlar. Bu yeni gelenlerin en çok rağbet göreni ise Çin Halk Cumhuriyeti.
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