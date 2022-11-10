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Çin ile Batı arasındaki rekabette hangi aşamaya gelindi?

Gelecek hafta G20 zirvesinde ABD ve Çin liderlerinin görüşmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki rekabetin ve Tayvan meselesinin hangi noktaya evrildiğini, AA Pekin Muhabiri Emre Aytekin ve Bölge Uzmanı Dr. Cengiz Topel Mermer ile konuştuk.

10.11.2022
Çin ile Batı arasındaki rekabette hangi aşamaya gelindi?

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