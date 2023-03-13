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Çin’de üçüncü Şi dönemi ve yeni soğuk savaş teamülleri

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ilk kez bir devlet başkanı üçüncü görev dönemine girerken ABD ve Çin arasındaki çekişme tüm dünyayı etkileyecek bir boyuta giriyor. Dr. Cengiz Topel Mermer, bu tırmanışın nereye varacağını değerlendirdi.

Ömer Faruk Çalışkan  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Çin’de üçüncü Şi dönemi ve yeni soğuk savaş teamülleri

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