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Çin’de tedbirler gevşedi, salgın yüzünü gösterdi

Kovid-19’a karşı ‘sıfır vaka’ stratejisinden geri adım atılmasının hemen ardından Çin’de salgın bütün etkisiyle kendini göstermeye başladı. Anadolu Ajansı Pekin Muhabiri Emre Aytekin ile ülke çapındaki durumu konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 26.12.2022
Çin’de tedbirler gevşedi, salgın yüzünü gösterdi

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