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Chelsea, Ukrayna’nın savaş harcamalarına katkı mı sağladı?

Sefa Şengül   | 21.01.2023
Chelsea, Ukrayna’nın savaş harcamalarına katkı mı sağladı?

Ankara
İngiliz futbol kulübü Chelsea, Ukraynalı futbolcu Mudryk’i transfer ederken ‘fazla’ ödeme mi yaptı? Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ise aldığı paranın önemli bir kısmını Ukrayna’nın savaş harcamalarına bağışlayınca bu yöndeki kuşkular zirveye çıktı. Anadolu Ajansı Moskova Muhabiri Emre Gürkan Abay ile konuştuk.
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