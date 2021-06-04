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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katılıyor.
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Cezeri'nin Odası - Yapay zeka ve sağlık

Cezeri’nin Odası podcast serisinin bu bölümünde, son zamanlarda eğitimden ulaşıma, finans sektöründen medyaya kadar birçok alanda kendisini gösteren yapay zeka mekanizmalarının sağlık alanındaki rolünü, AA teknoloji muhabiri Kadir Günyol anlattı.

Hazırlayan ve sunan: Sefa Şengül   | 04.06.2021
Cezeri'nin Odası - Yapay zeka ve sağlık

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