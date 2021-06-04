Cezeri'nin Odası - Yapay zeka ve sağlık
Cezeri’nin Odası podcast serisinin bu bölümünde, son zamanlarda eğitimden ulaşıma, finans sektöründen medyaya kadar birçok alanda kendisini gösteren yapay zeka mekanizmalarının sağlık alanındaki rolünü, AA teknoloji muhabiri Kadir Günyol anlattı.
Ankara
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