Cezeri'nin odası - Dijital teknoloji firmaları rekabet konusunda nelere dikkat etmeli?
Cezeri’nin Odası Podcast serisinin bu bölümünde dijital teknoloji devlerinin rekabet yasalarına takılarak nasıl cezalarla karşılaştı konuşuldu.
Cezeri’nin Odası Podcast serisinin bu bölümünde dijital teknoloji devlerinin rekabet yasalarına takılarak nasıl cezalarla karşılaştığını AA Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol aktarırken, bu firmaların nelere dikkat etmesi gerektiğini ve rekabet kurallarını, Rekabet uzmanları Zeynep Şengören ve Can Sarıçiçek anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.