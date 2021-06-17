Euro
10.37
Dolar
8.71
BIST 100
1,414.15
Altın
1,775.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Cezeri'nin odası - Dijital teknoloji firmaları rekabet konusunda nelere dikkat etmeli?

Cezeri’nin Odası Podcast serisinin bu bölümünde dijital teknoloji devlerinin rekabet yasalarına takılarak nasıl cezalarla karşılaştı konuşuldu.

Sefa Şengül   | 17.06.2021
Cezeri'nin odası - Dijital teknoloji firmaları rekabet konusunda nelere dikkat etmeli?

Cezeri’nin Odası Podcast serisinin bu bölümünde dijital teknoloji devlerinin rekabet yasalarına takılarak nasıl cezalarla karşılaştığını AA Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol aktarırken, bu firmaların nelere dikkat etmesi gerektiğini ve rekabet kurallarını, Rekabet uzmanları Zeynep Şengören ve Can Sarıçiçek anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: Onay verilmiş aşıların virüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğu görülüyor
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 657'ye yükseldi
Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Van'da mobil aşı ekipleri fabrikaları dolaşarak çalışanları aşılıyor

Benzer haberler

Bir Bakışta - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin tarihi boyutu

Bir Bakışta - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin tarihi boyutu

Cezeri'nin odası - Dijital teknoloji firmaları rekabet konusunda nelere dikkat etmeli?

Bir bakışta - Kripto Paralarda Manipülasyon ve Regülasyon

MAHREÇ: DÜNYA - Türk-ABD ilişkileri nereye gidiyor?

MAHREÇ: DÜNYA - Türk-ABD ilişkileri nereye gidiyor?
Bir Bakışta - Dünya genelindeki iklim krizi, iklim mülteciliğini nasıl tetikliyor

Bir Bakışta - Dünya genelindeki iklim krizi, iklim mülteciliğini nasıl tetikliyor
Tunus'taki gösteriler güvenlik reformu talebinin ötesine geçer mi?

Tunus'taki gösteriler güvenlik reformu talebinin ötesine geçer mi?