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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler, Van’da protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor.
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Cezeri'nin Odası - Dijital medya ve regülasyon

Cezeri’nin Odası Podcast serisinin yeni bölümünde dijital medya şirketlerini ve bu şirketlerin bölgesel ve uluslararası anlamda nasıl regülasyonlarla tabi tutulduğunu, Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabirleri Tolga Yanık ve Kadir Günyol anlattı.

Sefa Şengül   | 20.05.2021
Cezeri'nin Odası - Dijital medya ve regülasyon

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