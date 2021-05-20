Cezeri'nin Odası - Dijital medya ve regülasyon
Cezeri’nin Odası Podcast serisinin yeni bölümünde dijital medya şirketlerini ve bu şirketlerin bölgesel ve uluslararası anlamda nasıl regülasyonlarla tabi tutulduğunu, Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabirleri Tolga Yanık ve Kadir Günyol anlattı.
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