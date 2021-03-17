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Cezayir’le barışmak isteyen Macron Türkiye’yi neden tehdit olarak görüyor?

Emmanuel Macron döneminde Türk-Fransız ilişkileri, dozu gittikçe artan bir istikrarsızlık içinde devam ediyor. Fakat diğer taraftan Fransa Cezayir geçmişiyle ilgili hafızalardaki olumsuz yargıları çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Sefa Şengül   | 17.03.2021
Cezayir’le barışmak isteyen Macron Türkiye’yi neden tehdit olarak görüyor?

Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere Başbakanı Johnson, bazı ülkelerin kullanımını askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak
İtalya Kovid-19'dan kurtulmak için aşıyı en önemli araç olarak görüyor
AB aşı sertifikasında ilk adımı attı
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