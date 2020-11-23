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Çeyrek asır önce Bosna'da 'silahları susturan' Dayton Barış Anlaşması güncellenmeyi bekliyor

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran, ancak beraberinde ülkeye karmaşık bir siyasi yapı getiren Dayton Barış Anlaşması, aradan geçen 25 yıla rağmen tartışılmaya devam ediyor.

Halil İbrahim Ciğer, Ömer Faruk Çalışkan   | 23.11.2020
Çeyrek asır önce Bosna'da 'silahları susturan' Dayton Barış Anlaşması güncellenmeyi bekliyor

Erciyes Üniversitesinin Kovid-19 aşı adayının uygulandığı gönüllü sayısı 44 oldu
Rusya'da son 24 saatte 25 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Çin'de havaalanının toplu Kovid-19 testi için karantinaya alınması kaosa yol açtı
Kovid-19'u yenebilecek aşı çalışmalarında ilk sonuçlar umut vadediyor
oÇin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor

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