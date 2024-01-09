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Cemal Süreya şiirlerine hayatından neleri yansıtıyordu?

09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Cemal Süreya şiirlerine hayatından neleri yansıtıyordu?

Üvercinka, Göçebe ve Sevda Sözleri adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kitaba imza atan şair, yazar ve çevirmen Cemal Süreya'nın vefatının üzerinden 34 yıl geçti. Şairin çalkantılı hayatını ve edebi kişiliğini ASBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş ile konuştuk.

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