Caretta carettaların korunması için neler yapılmalı?
Caretta carettalar yumurtlamak için sahillere gelmeye başladı. Peki, caretta carettalar Türkiye’de en çok nerelerde görülüyor, onları korumak için neler yapılması gerekiyor?
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.