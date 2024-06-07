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Canlı türleri yeryüzünden nasıl siliniyor?

Küresel ısınma ve çevre kirliliği canlı türlerini nasıl etkiliyor? Biyolojik çeşitlilik neden korunmalı? Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Canlı türleri yeryüzünden nasıl siliniyor?

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