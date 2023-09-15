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Büyük Aile Platformu LGBT propagandasına karşı nasıl bir yol izliyor?

Büyük Aile Platformu, LGBT propagandası ve dayatmasına karşı tepkilerini duyurmak amacıyla 17 Eylül'de Saraçhane'de "Büyük Aile Buluşması" düzenleyecek. Platformun Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz ile buluşmanın detaylarını konuştuk.

Ümmühan Atak  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Büyük Aile Platformu LGBT propagandasına karşı nasıl bir yol izliyor?

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