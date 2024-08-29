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Buhari’nin hadis ilmindeki otoritesi nasıl kabul gördü?

Betül Sümeyye Us  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Buhari’nin hadis ilmindeki otoritesi nasıl kabul gördü?

Ankara

Sahih hadisleri ilk defa bir araya getiren ve hadis ilmi alanında tartışmasız otorite olarak kabul edilen İmam Buhari’nin hayatını ve eserlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Bayraktutar ile konuştuk.

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