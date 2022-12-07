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Bu yıl Şebiarus’ta Hz. Mevlana’nın hangi mesajı anlatılacak?

Hz. Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıldönümü’nde bu yıl tema ‘Dostluk Vakti’ olacak. Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Olcay Kocatürk ile Hz. Mevlana’nın çağlar ötesine verdiği mesajını konuştuk.

Ümmühan Atak   | 07.12.2022
Bu yıl Şebiarus’ta Hz. Mevlana’nın hangi mesajı anlatılacak?

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