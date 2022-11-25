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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması" toplantısında konuşuyor.
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Brexit’ten günümüze İngiltere ekonomisinde ne değişti?

İngiltere’nin Avrupa Birliği ile Brexit anlaşmasına varmasının ardından tam olarak 4 yıl geçti. Brexit sonrası İngiltere’de ekonomik olarak nasıl bir değişiklik oldu? Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Gökhan Kurtaran’la konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 25.11.2022
Brexit’ten günümüze İngiltere ekonomisinde ne değişti?

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