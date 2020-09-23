Brexit sonrası Avrupa’nın diplomatik psikanalizi
İngiltere Avrupa’nın düzen ve istikrarı için gerektiğinde ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerle diplomatik temaslara girmekten de çekinmeyecektir. Bu kapsamda, AB’den ayrılmış olmakla birlikte, gerekli özverilerde bulunmaya da devam edecektir.
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