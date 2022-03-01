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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumuna video konferansla katılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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Bosna-Hersek halkı, bağımsızlık ilanının 30. Yıldönümünde Ukrayna’ya nasıl bakıyor?

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.03.2022
Bosna-Hersek halkı, bağımsızlık ilanının 30. Yıldönümünde Ukrayna’ya nasıl bakıyor?

Bosna-Hersek devleti 1 Mart 1992’de sonuçlanan referandum ardından bağımsızlığını ilan etmiş ve bu da yıllar süren acımasız bir savaşı başlatmıştı. Bosna’dan bakınca Ukrayna’da yaşananlar nasıl görünüyor? Saraybosna’dan AA’nın BHS dillerinde yayınlarının editörü Hakan Çelik’le konuştuk.

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