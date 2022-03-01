Bosna-Hersek halkı, bağımsızlık ilanının 30. Yıldönümünde Ukrayna’ya nasıl bakıyor?
Bosna-Hersek devleti 1 Mart 1992’de sonuçlanan referandum ardından bağımsızlığını ilan etmiş ve bu da yıllar süren acımasız bir savaşı başlatmıştı. Bosna’dan bakınca Ukrayna’da yaşananlar nasıl görünüyor? Saraybosna’dan AA’nın BHS dillerinde yayınlarının editörü Hakan Çelik’le konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.