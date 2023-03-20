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Bor karbür üretimi Türkiye için neden önemli?

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Biz de bor karbür tesisi hakkında merak edilenleri Anadolu Ajansı Muhabiri Zeynep Beyza Kılıç ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Bor karbür üretimi Türkiye için neden önemli?

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