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Bolsanaro yanlılarının ayaklanmasından sonra Brezilya’da son durum ne?

Seçimi kaybeden aşırı sağcı Bolsonaro’nun taraftarlarının, geçen Pazar günü ülkenin en önemli kurumlarına düzenlediği baskından sonra sükunet sağlandı mı? Anadolu Ajansı Bogota Muhabiri Sinan Doğan Brezilya’daki son durumu anlattı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 11.01.2023
Bolsanaro yanlılarının ayaklanmasından sonra Brezilya’da son durum ne?

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