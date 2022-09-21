BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi mesajları öne çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin verdiği mesajları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin yaptığı çağrıyı ve ABD’deki temaslarını Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.