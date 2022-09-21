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BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi mesajları öne çıktı?

Ömer Faruk Çalışkan   | 21.09.2022
BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi mesajları öne çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin verdiği mesajları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin yaptığı çağrıyı ve ABD’deki temaslarını Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk.

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