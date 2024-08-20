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Blinken ile Netanyahu görüşmesi kalıcı ateşkesi getirir mi?

Tuba Memiş  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Blinken ile Netanyahu görüşmesi kalıcı ateşkesi getirir mi?

Ankara

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes diplomasisi için İsrail'e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Blinken, geçen hafta Doha'da "aradaki boşlukları kapatacak" yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti, ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı. Tüm detayları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Mehmet Akif Kireçci ile konuştuk.

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