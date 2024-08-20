Blinken ile Netanyahu görüşmesi kalıcı ateşkesi getirir mi?
Ankara
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes diplomasisi için İsrail'e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Blinken, geçen hafta Doha'da "aradaki boşlukları kapatacak" yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti, ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı. Tüm detayları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Mehmet Akif Kireçci ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.