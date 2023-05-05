Dolar
19.50
Euro
21.52
Altın
2,040.63
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,463.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek savunma sanayi yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Podcast

Biyolojik geri dönüşüm nedir? Sanayiciye ve çevreye hangi faydaları sağlıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Biyolojik geri dönüşüm nedir? Sanayiciye ve çevreye hangi faydaları sağlıyor?

Biyolojik geri dönüşüm, sıvı ve katı atıkların fiziksel ve kimyasal olarak geri dönüşümden geçirilmesine yeni alternatif olarak görülüyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? TÜBİTAK destekli araştırmacı ve Genetik Mühendisi Begüm Esra Aytan ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
Ağrı Dağı'na kar yağdı
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor
Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 74 şüpheli yakalandı
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusunu Gara'da etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Biyolojik geri dönüşüm nedir? Sanayiciye ve çevreye hangi faydaları sağlıyor?

Biyolojik geri dönüşüm nedir? Sanayiciye ve çevreye hangi faydaları sağlıyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet