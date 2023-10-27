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Bireysel sporlardaki tarihi serüven, geleceğe nasıl bir miras bıraktı?

Halil İbrahim Ciğer  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Bireysel sporlardaki tarihi serüven, geleceğe nasıl bir miras bıraktı?

Ankara

Türkiye’nin bireysel sporlarda aldığı başarılar ve tarihe bıraktığı miras, geleceğe nasıl bir vizyon çiziyor? Bireysel sporlarda başarı nasıl daha da yukarı taşınabilir? Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyon Başkanı Ahmet Erdoğan Arıpınar ile konuştuk.

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