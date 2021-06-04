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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katılıyor.
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Bir Bakışta - Türkiye'de aşılama ve yerli aşı çalışmaları ne durumda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü, Kovid-19’a karşı Türkiye genelinde yapılan yaygın aşılamayı hızlandırmak için bir aşı seferberliği başlatılacağını duyurdu. Öte yandan yerli aşı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

04.06.2021
Bir Bakışta - Türkiye'de aşılama ve yerli aşı çalışmaları ne durumda?

Ankara
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