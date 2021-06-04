Bir Bakışta - Türkiye'de aşılama ve yerli aşı çalışmaları ne durumda?
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü, Kovid-19’a karşı Türkiye genelinde yapılan yaygın aşılamayı hızlandırmak için bir aşı seferberliği başlatılacağını duyurdu. Öte yandan yerli aşı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Ankara
Detayları Anadolu Ajansı Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan anlattı.
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