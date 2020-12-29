Bir Bakışta: Türkiye-Britanya ticaret anlaşması
Britanya, AB'den çıkar çıkmaz ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile yapıyor. Londra'dan Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Gökhan Kurtaran, Brexit sonrası ilk ikili anlaşmanın hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığını anlatıyor.
Britanya, AB'den çıkar çıkmaz ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile yapıyor. Londra'dan Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Gökhan Kurtaran, Brexit sonrası ilk ikili anlaşmanın hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığını anlatıyor.
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