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Bir Bakışta: Türkiye-Britanya ticaret anlaşması

Britanya, AB'den çıkar çıkmaz ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile yapıyor. Londra'dan Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Gökhan Kurtaran, Brexit sonrası ilk ikili anlaşmanın hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığını anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 29.12.2020
Bir Bakışta: Türkiye-Britanya ticaret anlaşması

Britanya, AB'den çıkar çıkmaz ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile yapıyor. Londra'dan Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Gökhan Kurtaran, Brexit sonrası ilk ikili anlaşmanın hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığını anlatıyor.

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