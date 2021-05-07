BİR BAKIŞTA - Türkiye aşılamada nerede? Dünyadan örnekler..
Türkiye, aşılama sıralamasında kaçıncı? Türkiye'nin aşı seçenekleri... Üçüncü doz ilave koruma sağlayacak ama bambaşka bir aşıyla yapılabilir mi? Dünyada hangi aşıları kimler kullanıyor? Yeşim Sert Karaaslan ve Emre Aytekin ile konuştuk.
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