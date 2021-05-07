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Galatasaray Kulübü Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, açıklamalarda bulunuyor
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BİR BAKIŞTA - Türkiye aşılamada nerede? Dünyadan örnekler..

Türkiye, aşılama sıralamasında kaçıncı? Türkiye'nin aşı seçenekleri... Üçüncü doz ilave koruma sağlayacak ama bambaşka bir aşıyla yapılabilir mi? Dünyada hangi aşıları kimler kullanıyor? Yeşim Sert Karaaslan ve Emre Aytekin ile konuştuk.

07.05.2021
BİR BAKIŞTA - Türkiye aşılamada nerede? Dünyadan örnekler..

'Yemek bile yiyemiyordum, sadece uzanıp sıvı tüketebiliyordum'
'Bu hastalığın bir anı diğer anını tutmuyor'
36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'da aşıların etkinliği 3. doz hatırlatma aşılarıyla kalıcı hale gelecek
Trakya'da muhtarların Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor

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