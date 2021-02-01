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Bir Bakışta: Myanmar'daki darbe ve muhtemel sonuçları

Asya'da Rohingya (Arakan) Müslümanlarının uğradığı zulümle gündeme gelen Myanmar'daki askeri darbeyi ve ardından beklenen gelişmeleri, Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın bölge muhabiri Ömer Faruk Yıldız'a sordu.

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.02.2021
Bir Bakışta: Myanmar'daki darbe ve muhtemel sonuçları

Asya'da Rohingya (Arakan) Müslümanlarının uğradığı zulümle gündeme gelen Myanmar'daki askeri darbeyi ve ardından beklenen gelişmeleri, Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın bölge muhabiri Ömer Faruk Yıldız'a sordu.

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