Bir Bakışta - Müslümanlar Kolombiya'da Ramazan ayını nasıl karşıladı?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, Ramazan ayını salgın tedbirleri altında geçirmemizi zorunlu kılıyor. Türkiye’de durum bu şekildeyken, dünyanın farklı coğrafyalarından Ramazan’ın nasıl geçtiğine dair paylaşımlarımıza devam ediyoruz.
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