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Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
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Bir Bakışta - Müslümanlar Kolombiya'da Ramazan ayını nasıl karşıladı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, Ramazan ayını salgın tedbirleri altında geçirmemizi zorunlu kılıyor. Türkiye’de durum bu şekildeyken, dünyanın farklı coğrafyalarından Ramazan’ın nasıl geçtiğine dair paylaşımlarımıza devam ediyoruz.

Sefa Şengül   | 27.04.2021
Bir Bakışta - Müslümanlar Kolombiya'da Ramazan ayını nasıl karşıladı?

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