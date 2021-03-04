Bir Bakışta - Moody’s’in Türkiye açıklaması ne anlama geliyor?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk lirasının güçlenmesini ve sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikalarındaki değişimin Türkiye’nin kredisi açısından pozitif bir unsur olduğunu bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk lirasının güçlenmesini ve sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikalarındaki değişimin Türkiye’nin kredisi açısından pozitif bir unsur olduğunu bildirdi. Gelişmeleri AA Londra Ekonomi Başmuhabiri Gökhan Kurtaran aktarıyor.
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