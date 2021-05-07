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Bir Bakışta - Kolombiya'da sokak protestoları ve diyalog umudu

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da bir haftayı aşan ve giderek kanlı hale gelen sokak gösterileri hangi sebeplere dayanıyordu? Başkent Bogota'daki AA Muhabiri Sinan Doğan anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.05.2021
Bir Bakışta - Kolombiya'da sokak protestoları ve diyalog umudu

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da bir haftayı aşan ve giderek kanlı hale gelen sokak gösterileri hangi sebeplere dayanıyordu, hükümetle vergi reformuna karşı çıkan kesimler arasındaki diyalogdan ne beklenebilir? Başkent Bogota'daki AA Muhabiri Sinan Doğan ile konuştuk.

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