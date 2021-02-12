Bir Bakışta: Kıbrıs'taki çözüm arayışında Türk tarafının duruşu
BM, Kıbrıs'ta yeni çözüm arayışları gündeme getirirken Türkiye ile KKTC görüş birliği içinde bu hafta dünyaya ilan etti; "İki devletli çözümden başka yol yok." Lefkoşa'daki Anadolu Ajansı muhabiri Muhammet İkbal Arslan anlatıyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs'ta yeni çözüm arayışları gündeme getirirken Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) görüş birliği içinde bu hafta dünyaya ilan etti; "İki devletli çözümden başka yol yok." Lefkoşa'daki Anadolu Ajansı muhabiri Muhammet İkbal Arslan anlatıyor.
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