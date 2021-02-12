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Bir Bakışta: Kıbrıs'taki çözüm arayışında Türk tarafının duruşu

BM, Kıbrıs'ta yeni çözüm arayışları gündeme getirirken Türkiye ile KKTC görüş birliği içinde bu hafta dünyaya ilan etti; "İki devletli çözümden başka yol yok." Lefkoşa'daki Anadolu Ajansı muhabiri Muhammet İkbal Arslan anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 12.02.2021
Bir Bakışta: Kıbrıs'taki çözüm arayışında Türk tarafının duruşu

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs'ta yeni çözüm arayışları gündeme getirirken Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) görüş birliği içinde bu hafta dünyaya ilan etti; "İki devletli çözümden başka yol yok." Lefkoşa'daki Anadolu Ajansı muhabiri Muhammet İkbal Arslan anlatıyor.

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