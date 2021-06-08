Bir Bakışta - İsrail'de kurulan yeni koalisyon güvenoyu alabilecek mi?
İsrail’de Netanyahu karşıtlığında birleşen partilerin güvenoyu alma ihtimalini, bu durumda koltuğunu kaybedecek olan Başbakan Netanyahu’nun karşı taktiklerini, kurulacak hükümetin muhtemel ömrünü AA Ortadoğu Haberleri Editörü Boyraz ile konuştuk.
İsrail’de kurulan çok parçalı koalisyon hükümetinin güven oylaması için tarih belirlendi: 13 Haziran.
Netanyahu karşıtlığında birleşen partilerin güvenoyu alma ihtimalini, bu durumda koltuğunu kaybedecek olan Başbakan Netanyahu’nun karşı taktiklerini, kurulacak hükümetin muhtemel ömrünü AA Ortadoğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.
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