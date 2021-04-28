Bir Bakışta - İran Dışişleri Bakanı, İran üzerindeki Rus vesayetini ifşa etti
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin dış politikasında Devrim Muhafızları ve Rusya'nın kurduğu vesayete dair sözleriyle, siyasi yelpazenin bir tarafından öfke gördü, diğer tarafından takdir topladı.
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