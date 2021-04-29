Bir Bakışta - Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları neden çok arttı?
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 379 bin 257 vaka tespit edildi ve 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti. ABD, vatandaşlarına Hindistan'dan ayrılma çağrısı yaptı. Gelişmeleri Anadolu Ajansı Dış Haberler servisinden Emre Aytekin'le konuştuk.
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