Euro
10.21
Dolar
8.38
BIST 100
1,461.27
Altın
1,879.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Podcast

Bir Bakışta - Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması ne anlama geliyor?

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını ve Filistinlilerin zafer kutlamalarının nedenlerini anlattı.

Selman Maltaş   | 21.05.2021
Bir Bakışta - Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması ne anlama geliyor?

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
'Su içerken boğazımı kesiyorlarmış gibi hissediyordum'
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı

Benzer haberler

Bir Bakışta - Fas ve İspanya arasında insani krize dönüşen göçmen akını

Bir Bakışta - Fas ve İspanya arasında insani krize dönüşen göçmen akını

Görseller konuşuyor (21 Mayıs 2021)

Koronavirüste son 24 saat (21 Mayıs 2021)

Bir Bakışta - Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması ne anlama geliyor?

Bir Bakışta - Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması ne anlama geliyor?
MAHREÇ DÜNYA - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ne bekleniyor?

MAHREÇ DÜNYA - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ne bekleniyor?
Filistin'deki Yahudi terörü yüz yılı aştı

Filistin'deki Yahudi terörü yüz yılı aştı