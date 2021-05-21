Bir Bakışta - Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması ne anlama geliyor?
Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını ve Filistinlilerin zafer kutlamalarının nedenlerini anlattı.
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