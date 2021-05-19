Bir Bakışta - Gazze'de neler yaşanıyor?
İsrail saldırıları ve ablukasının hedef aldığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'den Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Ataullah anlatıyor.
İsrail saldırıları ve ablukasının hedef aldığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. Evlerini terk edenler sığındıkları yerlerde açlık çekiyor, hastanelerde yer yok, tedavisi sürmesi gerekenler evlerine gönderiliyor, günde iki saat elektrik veriliyor, hastaneler jeneratöre bağımlı, ama yakıt bitmek üzere. Gazze'den Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Ataullah anlatıyor.
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