Bir Bakışta: Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği 393. derbi maçı öncesindeki gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabirleri değerlendirdi.
Ankara
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği 393. derbi maçı öncesindeki gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabirleri değerlendirdi.
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