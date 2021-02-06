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Bir Bakışta: Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği 393. derbi maçı öncesindeki gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabirleri değerlendirdi.

Halil İbrahim Ciğer   | 06.02.2021
Bir Bakışta: Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu

Ankara

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği 393. derbi maçı öncesindeki gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabirleri değerlendirdi.

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