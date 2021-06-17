Bir Bakışta - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin tarihi boyutu
Brüksel'deki yoğun NATO mesaisi ardından sabaha karşı Bakü'ye ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, birçok sembolik tarafının yanı sıra, uluslararası topluma Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların boyutunu da ilan etti.
Brüksel'deki yoğun NATO mesaisi ardından sabaha karşı Bakü'ye ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, birçok sembolik tarafının yanı sıra, uluslararası topluma Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların boyutunu da ilan etti. Bakü’den AA Asya-Avrasya Editörü Tolga Özgenç ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.