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Bir Bakışta: Bitcoin'deki son hareketlilik ve nedenleri

Bitcoin'deki son gelişmeleri Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğünden Editör Yardımcısı Bekir Gürdamar değerlendirdi.

Halil İbrahim Ciğer   | 11.02.2021
Bir Bakışta: Bitcoin'deki son hareketlilik ve nedenleri

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 3 bin 700 dolar civarında işlem gören Bitcoin an itibariyle 46 bin dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bitcoin'deki son gelişmeleri Bir Bakışta programında Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğünden Editör Yardımcısı Bekir Gürdamar değerlendirdi.

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