Bir Bakışta - Bitcoin'deki ani düşüş ve nedenleri
Bitcoin son dönemdeki yükselişinin ardından ani bir düşüşle 60 binlerden 47 binlere kadar geriledi. Bu ani düşüşü, Merkez Bankası'nın Bitcoin'e bakışını ve gelişmeleri Bir Bakışta'da Anadolu Ajansının Londra muhabiri Gökhan Kurtaran'la konuştuk.
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