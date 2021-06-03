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BİR BAKIŞTA - Avusturya'da Müslümanları hedef gösteren dijital uygulama

Avusturya'da bir devlet kurumu, İslam'la ilişkili her türlü teşkilatı dijital bir harita ile kamuya mal edince, ortaya çıkan fişlemeye gösterilen tepki benzersizdi. Bugünkü gelişme bir geri adım mı bilinmiyor. AA Muhabiri Aşkın Kıyağan ile konuştuk.

03.06.2021
BİR BAKIŞTA - Avusturya'da Müslümanları hedef gösteren dijital uygulama

Bilim insanlarına göre mRNA aşıları Kovid-19'a karşı uzun süreli koruma sağlayabilecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Hotamışlıgil: Kovid-19 aşısını hiçbir tereddüdüm olmadan yaptırdım
'Uzun süreli yürüyüş yapamıyorum, çok çabuk yoruluyorum'

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