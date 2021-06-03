BİR BAKIŞTA - Avusturya'da Müslümanları hedef gösteren dijital uygulama
Avusturya'da bir devlet kurumu, İslam'la ilişkili her türlü teşkilatı dijital bir harita ile kamuya mal edince, ortaya çıkan fişlemeye gösterilen tepki benzersizdi. Bugünkü gelişme bir geri adım mı bilinmiyor. AA Muhabiri Aşkın Kıyağan ile konuştuk.
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