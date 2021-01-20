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Bir Bakışta - Almanya'da Merkel halefi olma yolundaki Laschet kimdir?

Almanya’da Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in genel başkanlığına seçilen Laschet, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Merkel’in halefi olmaya en yakın aday olarak görülüyor. Laschet’i Berlin’den Cüneyt Karadağ ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 20.01.2021
Bir Bakışta - Almanya'da Merkel halefi olma yolundaki Laschet kimdir?

Ankara

Almanya’da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlığına seçilen Armin Laschet, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Merkel’in halefi olmaya en yakın aday olarak görülüyor. Armin Laschet’i Berlin’den Cüneyt Karadağ ile konuştuk.


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