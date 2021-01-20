Bir Bakışta - Almanya'da Merkel halefi olma yolundaki Laschet kimdir?
Almanya’da Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in genel başkanlığına seçilen Laschet, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Merkel’in halefi olmaya en yakın aday olarak görülüyor. Laschet’i Berlin’den Cüneyt Karadağ ile konuştuk.
Ankara
Almanya’da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlığına seçilen Armin Laschet, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Merkel’in halefi olmaya en yakın aday olarak görülüyor. Armin Laschet’i Berlin’den Cüneyt Karadağ ile konuştuk.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun