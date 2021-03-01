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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor
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Bir Bakışta - ABD'deki Kaşıkçı cinayeti raporu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ın vahşice öldürülmesine dair ABD istihbaratının raporu ile rapordan sonra Suudi "faillere" gelen yaptırımlar Biden yönetiminin tutarsızlıkla suçlanmasına yol açtı. AA Amerika Editörü Hakan Çopur anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.03.2021
Bir Bakışta - ABD'deki Kaşıkçı cinayeti raporu

ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
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