Bir Bakışta - ABD'deki Kaşıkçı cinayeti raporu
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ın vahşice öldürülmesine dair ABD istihbaratının raporu ile rapordan sonra Suudi "faillere" gelen yaptırımlar Biden yönetiminin tutarsızlıkla suçlanmasına yol açtı. AA Amerika Editörü Hakan Çopur anlatıyor.
Ankara
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