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Bir Bakışta: ABD piyasalarını sarsan GameStop olayı ne anlama geliyor?

ABD borsasında GameStop hisseleri çok hızlı bir şekilde yükseldi. Nedenlerini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri Berlin’den Anadolu Ajansı finans muhabiri Bahattin Gönültaş anlattı.

Halil İbrahim Ciğer   | 30.01.2021
Bir Bakışta: ABD piyasalarını sarsan GameStop olayı ne anlama geliyor?

ABD borsasında GameStop hisseleri çok hızlı bir şekilde yükseldi. Peki, aslında ne oldu? Yaşananlar piyasaların geleceği için ne anlama geliyor? Nedenlerini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri Berlin’den Anadolu Ajansı finans muhabiri Bahattin Gönültaş anlattı.

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